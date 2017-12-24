Зачем Amazon собственный бренд одежды?

24 декабря 2017, 15:30

Зачем Amazon собственный бренд одежды? Зачем Amazon собственный бренд одежды?
Фото: pixabay

В мире fashion и онлайн-шоппига, похоже, назревает новое противостояние. На этот раз, между именитыми брендами и частными торговыми марками. Что все это означает, и при чем здесь ритейлеры недавно выяснял портал Bloomberg.

Несколько месяц назад представители Amazon встретились с дизайнером Джеки Уилсон в рамках расширения своего бизнеса в сфере производства одежды. Маркетплейс хочет заказать выпуск вязаного топа для женщин, который будет продаваться под брендом Amazon. При этом, компания не слишком обращает внимание на то, сколько единиц этого товара будет продано, и какая получена маржа.  По словам Уислон, ключевыми параметрами для ритейлера является высокое качество продукции и удовлетворенность клиентов, ведь Amazon, похоже, собирается представить собственный частный бренд одежды.

 

Рынок одежды в США вырос до $275 млрд. Такие компании как Amazon, Wal-Mart Stores Inc., Target Corp. и другие крупные ритейлеры сегодня активно работают над запуском собственных линий одежды. Их цель – привлечь внимание покупателей, лояльность которых к именитым брендам снижается.

 

Ритейлеры, продающие собственную одежду – это далеко не новость. Впервые такая концепция была реализована в 1894 году. В 1972 году компания Wal-Mart запустила собственный бренд одежды Faded Glory, но в течение многих лет продукция этой торговой марки значительно отставала от конкурентов. Все изменилось в 1990 году, когда британский супермаркет Asda Stores вместе с дизайнером Джорджем Девисом разработал эксклюзивную линию одежды. Она стала настолько популярной, что привлекла внимание канадского ритейлера Lowblaws Cos. Ltd. Последний, в свою очередь, в партнерстве с дизайнером Джо Мимраном, создал линию одежды Joe Fresh, послужившую примером для всех остальных ритейлеров.

 

Сегодня в некоторых сегментах, например, таких, как повседневная одежда, частные бренды уже занимают около 20% рынка (по данным исследований NPD). А розничные торговцы в последнее время терпят убытки. По словам Адхера Бахулькара, партнера-консультанта A.T.Kearney, это происходит из-за того, что каждое новое поколение становится все менее лояльным к брендам. Сегодня миллениалы уже не заботятся о торговых марках. Делая покупки, они ориентируются на ценовые категории и собственные предпочтения.

 

Уменьшение продаж розничных брендов стало причиной популярности дешевого ритейлера Target, который сделал себе имя на сотрудничестве с дизайнерами Исааком Мизрахи и Джейсоном Ву более 10 лет назад. Им удалось создать бренд для детей Cat&Jack, продажи которого достигли $2 млрд через год после запуска. Стратегия Target привлекла внимание Wal-Mart, который тоже начал коллаборацию с дизайнерами.

 

Современные покупатели все чаще предпочитают онлайн-шоппинг. При этом, исследователям из компании Bain&Co удалось определить, что пользователи ищут не конкретные бренды, а вид одежды, который им нужен. Например, «штаны для йоги».

 

Amazon предлагает широкий выбор частных брендов. Поискова выдача по запросу «мужская рубашка на пуговицах» на четверть состоит именно из таких позиций. Это объясняет, почему, по данным Euromonitor, около 40 центов с каждого доллара, потраченного онлайн на одежду и обувь в США в этом году, заработает Amazon.

 

Маркетлейс использует сложившуюся ситуацию, стараясь, с одной стороны, продвигать хорошо известные торговые марки, которые хотят повысить свои онлайн-продажи. Эксперты Goldman Sachs говорят, что топовые компании-производители одежды в ближайшее время буду стараться укрепить свои отношения с Джеффом Безосом. В то же время, к счастью для крупных брендов, в мире все еще есть достаточно много покупателей, предпочитающих покупки в реальных магазинах шоппингу онлайн.

 

С другой стороны, Amazon пополняет ассортимент своих товаров частным брендами в самых популярных категориях. И обеспечивает их бесплатную доставку, что иногда может быть гораздо важнее именитой торговой марки. Так, например, за последние 2 года Amazon увеличил свою долю на рынке plus-size одежды на 50%.

Одним словом, у частных брендов есть неплохие шансы на успех. Их основная задача – не вдохновлять покупателей, а удовлетворять их потребности. Джеки Уилсон отмечает, что такие линии одежды вряд ли превратятся в дома моды, но они способны привнести новизну и стать хитом продаж.

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