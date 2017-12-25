Depositphotos назвал 10 главных визуальных трендов на 2018 год

26 декабря 2017, 09:00

Depositphotos назвал 10 главных визуальных трендов на 2018 год Depositphotos назвал 10 главных визуальных трендов на 2018 год
Фото: pixabay

Популярный фотобанк Depositphotos опубликовал ежегодные прогнозы о тех трендах, которые будут доминировать в фотографии и видео в предстоящем году. Для этого в компании проанализировали данные поисковых алгоритмов и пообщались с ведущими фотографами, которые сотрудничают с площадкой.

1. Фотографии влияния

Согласно данным Statista Research, уже к 2019 году количество смартфонов в мире достигнет 2,7 млрд. Доступность фотокамеры позволит людям не только документировать их повседневную жизнь, но и освещать важные события. Это же даст толчок развитию любительской журналистике и борьбе с фейковыми новостями по всему миру. Примечательный пример такой фотографии — победитель iPhone Photography Awards. Себастьяно Томада запечатлел детей, стоящих возле горящего нефтяного колодца, который подожгли военные ИГИЛ в Ираке. 

 

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2. Портреты идеальных незнакомцев

То, что смартфон с хорошей камерой всегда под рукой, также поменял подход к уличной фотографии. Нашумевшая история о том, как жительница Нигерии стала топ-моделью после того, как ее случайно сфотографировали на улице — тому подтверждение. Сеть полнится историями о фотографах, которые находят героев в обычной толпе. К этому тренду присоединяются и модные бренды: Gap, Eileen Fisher и Modcloth начали использовать в промоматериалах изображения реальных людей. 

3. Творческое самовыражение с помощью фото природы

В стоковой фотографии самым популярным объектом изображения остаются люди. Однако часто ищут изображения людей в контексте природы вместо студийных фото. Подобные изображения становятся бестселлерами на фотостоках, ведь все больше и больше людей обращаются к путешествиям, интересуются «кочевой» жизнью, возможностью сбежать из рутины и вернуться к корням, найти гармонию с природой.

4. Deadpan photography 

Это — сухое, отстраненное, честное изображение объекта. Этот тренд был популярен в 50-х и сейчас возвращается. Все большую популярность в сети набирают необработанные «сырые» фото объектов, изображающие их такими, как они выглядят на самом деле. Некоторые бренды, к примеру, сеть пиццерий Domino’s, даже воспользовалась этим, постя необработанные фото своей продукции в Instagram. 

5. Видео как инструмент общения

Несмотря на то, что истории Instagram запустились полтора года назад, кажется, что подобный формат действительно повлиял на то, как мы записываем и делимся историями о своей жизни. Чем смотреть запись события, люди предпочитают «чувствовать момент», смотреть прямые трансляции, лайвстримы ивентов, сессии Q&A. Для компаний — это способ отойти от образа «безликой корпорации» и стать ближе к клиентам. 

6. Движение как новая форма графики

Формату GIF в этом году исполняется 30 лет, но кажется, его популярность нисколько не уменьшилась. Людям все еще нравятся движущиеся картинки. В 2018 году эксперты Depositphotos прогнозируют эксперименты с изображениями: графика в движении добавляет глубины статичным фото и комбинирует современные видеотренды со статичными фотоизображениями. 

7. Размытые грани реальности

Дополненная реальность сейчас является частью опыта использования смартфонов: пользователь может наложить маску на свое фото или видео, примерять одежду, добавлять товары из магазина в интерьер своего дома, чтобы понять, подходят ли они, всего лишь с помощью камеры смартфона. Бренды стараются следовать этому тренду. 

 

8. Креативные коллажи

Комбинирование различных изображений неочевидными способами, игра с различными эффектами и фильтрами позволяет создавать неожиданные и свежие сочетания в визуальном контенте. 

9. Смелые цветовые решения и эффекты

Чтобы люди выделили ваш контент из потока информации в ленте, он должен привлекать внимание. Смелые цветовые решения — настолько же выразительны, как и изображения в мягких пастельных оттенках, передающие трендовую эстетику. Эксперты Depositphotos в 2018 году ожидают одновременной популярности двух противоположностей — ярких цветов и мягкой пастельной палитры.

10. Принятие себя таким, какой ты есть

Вызов стереотипам стал трендовым во многих индустрия и визуальные коммуникации — не исключение. «Нас больше не волнуют совершенные образы, улучшенный внешний вид, идеальная молодость. Во Франции вообще запретили компаниям сильно улучшать изображения моделей в рекламе. Люди хотят быть воспринятыми и принятыми такими, каковы они есть — женщины показывать свою силу, подчеркивать женственность или мужественность, так же как и мужчины», — отмечают составители списка трендов. 

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