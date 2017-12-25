Forbes назвал владельцев самых быстрорастущих капиталов в 2017 году

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос Фото: Scanpix

Журнал Forbes составил рейтинг владельцев самых быстрорастущих состояний в 2017 году. Первые пять позиций распределились следующим образом:

1. Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос — его активы подорожали за год на $33,8 млрд и к середине декабря оцениваются в $98,6 млрд.

2. Владелец компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяинь — прирост его капитала за год составил $27,4 млрд, до $36,5 млрд.

3. Президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно — его капитал вырос за год на $23,6 млрд, до $40,3 млрд.

4. Основатель Facebook Марк Цукерберг — его состояние за год увеличилось также на $23,6 млрд и составило $72 млрд.

5. Основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн — прирост его капитала за год составил $21,8 млрд, до $44,3 млрд.

Помимо них в рейтинг вошли: индийский медиамагнат Мукеш Амбани, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, самая богатая женщина Азии Ян Хуэйянь, основатель Oracle Ларри Эллисон, а также владелец аукционного дома Christie`s Франсуа Пино.

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