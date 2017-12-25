В конце минувшего года Министерство финансов прогнозировало, что в этом году поступление акцизов на алкоголь принесут в госбюджет 276 млн евро, а летом прогноз подкорректировали – сумма снизилась до 237,5 млн евро. К настоящему моменту стало ясно, что и этот показатель достигнуть не получится, пишет Majandus.

В конце декабре министерство признало, что такую сумму собрать не получится. Вместо прогнозируемого в начале года многомиллионного прироста ожидаются довольно существенные потери, передает портал ERR.

Точные данные о поступлениях акциза пока отсутствуют, так как, по словам пресс-секретаря Минфина Сийри Суутре, еще рано говорить о конкретных значения. В то же время известно, что поступления составят меньше запланированных летом 237,5 млн евро.

В 2016 году алкогольный акциз принес в госказну 251 млн евро, что было на 15 миллионов больше прогнозируемого.

В предстоящем году государство надеется, что акциз на алкоголь принесет 341 млн евро, но Институт конъюктуры ранее сообщал, что достижение данной цели будет невозможным.