Сергей Лавров: у России нет цели создавать военные базы за рубежом

военные базы за рубежом Фото: pixabay

Глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что у России нет самоцели создавать военные базы за рубежом. «В отличие от ряда государств, мы — не сторонники военной экспансии. Создание баз за рубежом во имя проецирования силы, в том числе в Латинской Америке, не является для нас самоцелью»,— заявил он.

При этом министр отметил, что наращивание НАТО военной инфраструктуры вблизи российских границ и развертывание ПРО США в других странах вызывают в России «самую глубокую озабоченность». «Такие деструктивные шаги, подрывающие принцип неделимости безопасности, ведут к дальнейшему росту напряженности в Евро-Атлантике, углублению разделительных линий на европейском континенте. В этом контексте принимаем разумные дополнительные меры для повышения обороноспособности, защиты национальных интересов»,— выразил мнение господин Лавров.

Правительство Японии в прошлый вторник одобрило размещение в стране противоракетных комплексов США Aegis Ashore. В посольстве Японии в Москве “Ъ” заверили, что система не направлена против России. Однако замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов отметил, что «эта система будет интегрирована в азиатский сегмент ПРО США».

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