Дружба или служба: почему нельзя забывать о друзьях, даже если вы очень заняты

26 декабря 2017, 12:00

Дружба или службa Дружба или службa
Фото: pixabay

Все, что мы делаем ради карьеры, получается лучше, когда нас поддерживают друзья. Исследования подтверждают этот тезис, но большинство из нас отдают предпочтение работе, рискуя потерять связь с самыми близкими людьми.

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