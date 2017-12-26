Дружба или служба: почему нельзя забывать о друзьях, даже если вы очень заняты

Дружба или службa Фото: pixabay

Все, что мы делаем ради карьеры, получается лучше, когда нас поддерживают друзья. Исследования подтверждают этот тезис, но большинство из нас отдают предпочтение работе, рискуя потерять связь с самыми близкими людьми.

Психологи называют близкими друзьями тех, с кем мы празднуем дни рождения, обсуждаем сокровенные темы, работу или семейные проблемы, кого просим помочь с переездом и к кому обращаемся в случае серьезных проблем со здоровьем. Эти люди оказывают влияние на наше физическое и психологическое самочувствие. Число друзей и качество отношений с ними определяют наше эмоциональное состояние. Дружба

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Нил Джей Рос — профессор маркетинга в Школе управления им. Келлога при Северо-Западном университете.