Индекс цен на недвижимость в США вырос

Опубликованный индекс цен на недвижимость, S&P Case-Shiller Home Price Index, вырос на 6,4 процента, что выше ожиданий аналитиков на 0,2 процента. Индекс отражает стоимость жилья в 20-ти крупнейших городах США, и продолжает цикл роста, начавшийся в 2015-ом году (после коррекции в 2012-2014)
Индекс, относящийся к линейке индексов S&P носит имена Кейса и Шиллера. Шиллер: Нобелевский лауреат (2013) внес огромный вклад в экономическую теорию и изучение рынка недвижимости. Кстати, Роберт Шиллер является одним из многих американцев, чьи родители эмигрировали из Литвы до восстановления