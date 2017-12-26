Индекс цен на недвижимость в США вырос

26 декабря 2017, 21:37

Индекс цен на недвижимость в США вырос Индекс цен на недвижимость в США вырос
Фото: pixabay

Опубликованный индекс цен на недвижимость, S&P Case-Shiller Home Price Index, вырос на 6,4 процента, что выше ожиданий аналитиков на 0,2 процента. Индекс отражает стоимость жилья в 20-ти крупнейших городах США, и продолжает цикл роста, начавшийся в 2015-ом году (после коррекции в 2012-2014)

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Основатель Центра неформального обучения GAME club Лёша Разин
08:00 27 декабря 2017
Так как мы беседуем перед Новым годом, то читателям будет интересно узнать, что вы родились в самом новогоднем городе России - Великом Устюге? Моя мама родилась в Великом Устюге, в том месте, которое регулярно показывали по российскому телевидению – где весной бабушки жили на чердаках с курицами и другими домашними животными, потому что это место регулярно затапливало. Люди не съезжали с этих земель, а переживали большую воду и возвращались на первые этажи. Особый колорит – это мостки. Все основные дорожки были продублированы деревянными мостками 1-1,5 высотой, чтобы во время затоплений можно было добираться до магазинов, почты и других важных мест. Такая деревенс¬кая Венеция получается. На деревьях есть ещё отметины «наводнение такого года», «наводнение другого года». Естественно, всё это сопровождается историями о том, как к кому-то в баню заплыл осётр. Папа у меня приехал учиться в Речное училище в Великий Устюг, где они встретились с мамой. В 1981 году родился я, у меня даже есть медаль «Рождённому на земле Вологодской». Интересно и забавно в какой-то степени, что там говор, там окают, и это очень быст¬ро прилипает, через три дня нахождения там очень быстро пропитываешься, поэтому, когда в детстве я приезжал в Таллинн, весь двор собирался и ржал надо мной, потому что полтора-два дня с момента возвращения я не мог себя контролировать, а ребята смеялись, мол, «пОйдём, пОгуляем». После училища папа отучился в Питере, получил диплом электромеханика и направление на работу в Таллиннский порт. Мне недавно сказали, что родители выбирали между Камчаткой и Таллинном. Решение принимала мама, поэтому мы оказались здесь. Так вот задумываешься иногда, что ты живешь в Эстонии, говоришь по-эстонски, делишь жизнь с друзьями, а когда-то была вероятность уехать на Камчатку, там были бы крабы, была бы своя реальность. Интересно, чем-то я бы там занимался? А какая реальность осталась в вашей памяти? Там достаточно медленная жизнь, о которой много рассказывала бабушка, её было очень интересно слушать. Бабушка пережила войну, будучи ребёнком. Она всегда говорила: «Лёша, не слушай людей, когда они говорят, что стало плохо жить, это всё ерунда!» Бабушка сушила малину на противнях в русской печи, шла продавать её к аптеке в 70-80 лет, накопила денег, чтобы ей построили баню за ящик водки, то есть была весьма предприимчивым человеком, будучи одной большую часть жизни. Предпринимательская жилка была у неё дай боже. Можно сказать, что бабушкина предприимчивость передалась вам? Отчасти, да. Бабушка никогда не сидела на месте, в 5-6 утра вставала, пекла ватрушки с картофельной начинкой (шаньги - мое любимое блюдо), сушила малину, словом, никому не давала отдыхать и сама трудилась всю жизнь. Папа мой с таким же характером. В целом, можно сказать, что папу, как специалиста по электромеханике, в его пенсионном возрасте, очень ценят. Ведь если на судне случаются проблемы с электричеством, то оно просто перестаёт функционировать, особенно сейчас, в век информационных технологий. Это очень большая ответственность, большое напряжение, поскольку судно покупают не очень новым, чтобы сэкономить, и, по рассказам отца, часто бывает так, что приходится какие-то нестандартные решения принимать в море в условиях, когда ты не можешь сходить в магазин за запчастями, потому что ты в море. Поэтому предприимчивость с точки зрения принятия необычных, нестандартных решений, это благодаря папе. Можно ли сказать, что GAME club – это одно из таких решений в вашей жизни? GAME club вырос из хобби. Готового формата, как такового, не было. Просто энергия и желание качественно проводить время с друзьями. Было свободное время, вместо желания пить алкоголь было желание общаться, и было интересно задать этому общению какое-то направление, потому что, когда люди встречаются, это сводится к small talks. Потом ты понимаешь, что толком ни с кем и не поговорил. Поэтому возникло желание создать клуб, где один бы говорил, другие слушали, чтобы была какая-то общая тема, общее развитие. Если бы подобный клуб уже существовал, то я бы с удовольствием присоединился и поучаствовал. Иногда мне хочется в чём-то поучаствовать, например, было бы какое-нибудь место сейчас, где люди бы собирались, смотрели интересные фильмы и обсуждали бы их... Я такого места не знаю, к сожалению. Значит, надо сделать. Вот сейчас мы собираемся с ребятами периодически, пару раз в месяц, и смотрим кино. В последний раз смотрели, например, «Мистер Никто». Очень советую, интересная фабула там. Это желание было только у вас одного или у группы людей? В начале меня поддержали друзья. Я их собрал вместе в первый раз и сказал: «Давайте что-нибудь придумаем». Потом был день рождения бывшей супруги, всем понравился формат, начали спрашивать, когда будет следующее мероприятие. Мы собирались раз в два-три месяца, никто не знал заранее, что будет, все доверяли, и в этом плане был сплошной карт-бланш – не нужно было никому ничего объяс¬нять, доказывать, что это интересно. Хорошее было время... Те же самые языковые курсы, которые мы сейчас проводим, очень сильно отличаются от других, но это не потому, что мы просто хотим отличаться. У нас в Таллинне есть творческие личности, которым нравится заниматься эпатажем, просто чтобы отличаться. Порой, много вещей идут по накатанной, а когда ты понимаешь, что некоторые вещи можно делать по-другому – это приводит к интересным открытиям. Сейчас в школах всё чаще ученики задают вопрос «А зачем нам это надо?» Мне, как составителю обучающих программ, гораздо комфортнее потратить время на то, чтобы составить тот контент, который нужен целевой аудитории, чем потом на занятии навязывать людям знания, которые им не нужны. Если тренинг не соответствует запросу группы, то я потеряю много энергии, мы будем играть с участниками в какую-то игру, люди будут делать вид, что им интересно, я буду делать вид, что их учу. Если теряется контакт с группой, то первый вопрос к преподавателю, к методике. Бытует такое мнение, что нас заставляли что-то учить в школе, а у современных детей сейчас различные игры, им легко, зачем учителя «прогибаются» под них. Но я поймал себя на мысли - здорово, что у нас есть время думать не только над тем, что преподавать, но и как преподавать. Но все ли поддаются обучению? Лёша Рязин - философ из Великого Устюга Основатель Центра неформального обучения GAME club Лёша Разин рассказал о том, как подсознание помогло ему придумать идею самого лучшего учебника ¬русского языка, и почему Рождест¬во – это...
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