Поставщики с сибирской закалкой

OU Wellmax Baltic Фото: Vainu Rozental

Импортёры пиломатериалов из сибирской лиственницы, как правило, напоминают бабочек-однодневок – каждый год на рынок кто-нибудь да выходит, пробует себя в этом деле, но довольно быстро прикрывает «лавочку». В свете этого фирма OU Wellmax Baltic, представленная на рынке восемь лет, выглядит настоящим ветераном.

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского, – закругляет тему бизнес-деятельности на Российском направлении исполнительный директорWellmax Baltic Марек Хиртентрей. – Пиломатериалы в основном мы вынуждены закупать в России, причём предоплата обязательна, так что часто «кота в мешке» приобретаем». Хиртентрей подчёркивает, что поставки фирмы из Сибири идут гладко, прежде всего, благодаря коллегам –

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vainu.rozental@aripaev.ee Вяйну Розенталь