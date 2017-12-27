Инвестор Питер Линч: «Успешным можно назвать человека, который оказывается прав шесть раз из десяти»

27 декабря 2017, 16:00

американский финансист Питер Линч американский финансист Питер Линч
Фото: Getty Images

К 100-летию журнала Forbes американский финансист Питер Линч написал эссе, в котором раскрыл секрет успешных инвестиций

Моей самой большой ошибкой было то, что я всегда продавал акции слишком рано. Однажды в 1989 году мне позвонил сам Уоррен Баффет. Моя дочка поднимает трубку и говорит мне: «Это мистер Баффет». Я сразу же подумал, что кто-то из моих приятелей решил так надо мной пошутить, дочке тогда было всего 6 лет. Я беру трубку и слышу его на другом конце провода, и говорит он очень быстро: «Это Уоррен Баффет из Омахи, штат Небраска. Мне очень понравилась ваша книга «Метод Питера Линча», и я бы хотел использовать строчку из нее в годовом отчете. Она будет там очень к месту. Ее можно взять?» Я отвечаю: «Конечно. А что за фраза?». Он отвечает: «Одни механически продают победителей, но сохраняют неудачников, что сродни выпалыванию цветов и культивированию сорняков».

Одна эта фраза, которую он выбрал из всей моей книги, и стала моей главной бедой. Я был в первых четырех гипермаркетах Home Depot. Акции этой компании я продал, когда их цена выросла втрое, но после этого она увеличилась еще в 50 раз. Успешным можно назвать человека, который оказывается прав шесть раз из десяти. И в таких случаях, если удается сделать удачную ставку на рост активов в три или десять раз, это с лихвой компенсирует любые промахи. Поэтому нужно искать варианты с отличной перспективой. Акции Home Depot я продал слишком рано. То же самое было с Dunkin' Donuts. Зачем я это делал? Был глуп и не понимал, что время идет крупным компаниям только на пользу.

 

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Уоррен Баффет
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