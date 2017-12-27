Инвестор Питер Линч: «Успешным можно назвать человека, который оказывается прав шесть раз из десяти»

Моей самой большой ошибкой было то, что я всегда продавал акции слишком рано. Однажды в 1989 году мне позвонил сам Уоррен Баффет. Моя дочка поднимает трубку и говорит мне: «Это мистер Баффет». Я сразу же подумал, что кто-то из моих приятелей решил так надо мной пошутить, дочке тогда было всего 6 лет. Я беру трубку и слышу его на другом конце провода, и говорит он очень быстро: «Это Уоррен Баффет из Омахи, штат Небраска. Мне очень понравилась ваша книга «Метод Питера Линча», и я бы хотел использовать строчку из нее в годовом отчете. Она будет там очень к месту. Ее можно взять?» Я отвечаю: «Конечно. А что за фраза?». Он отвечает: «Одни механически продают победителей, но сохраняют неудачников, что сродни выпалыванию цветов и культивированию сорняков».