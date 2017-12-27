Ищем недостатки в идеальном

Lexus LC500 Фото: pixabay

Получив на тест-драйв новенькое купе Lexus LC500, решаю отметить это яркое событие чашечкой кофе в одном из таллиннских кафе. Припарковав машину и подойдя к двери кофейного заведения, по привычке бросаю контрольный взгляд назад: всё ли в порядке с моим автомобилем? К своему удивлению вижу, что к машине уже пристроилась пара девчушек, которых фотографирует какой-то молодой человек.

Зайдя в кофейню, выбираю столик, позволяющий через окно наблюдать за происходящим вокруг моего «Лексуса». Судя по реакции ­прохожих, он стал чем-то вроде до­стопримечательности, и число же­лающих сфотографировать это cног­сшибательное купе стремительно растёт. Достаю блокнот и в таблицу «Выявленные недостатки» заношу первый пункт: автомобиль обречён быть в центре внимания, даже если его

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ВИКТОР ФИЛОНЕНКО