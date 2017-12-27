Лучшие спортсмены 2017 года Фото: pixabay

Лучшими спортсменами 2017 года стали раллийный гонщик Отт Тянак и фехтовальщица Юлия Беляева, лучшей спортивной командой была признана женская сборная Эстонии по фехтованию, титула лучшей молодой спортсменки удостоилась фристайлистка Келли Сильдару, а лучшим тренером стал наставник мужской сборной Эстонии по волейболу Георге Крецу, сообщил портал ERR Sport.

Такое решение было объявлено Эстонским олимпийским комитетом по итогам голосования журналистов, болельщиков и представителей спортивных организаций.

Лучшим спортсменом уходящего года был назван раллийный гонщик Отт Тянак, который занял третье место в общем зачете Кубка мира, выиграл этапы в Италии и Германии и был второй год подряд признан лучшим раллийным пилотом мира.

Спортсменкой года стала фехтовальщица Юлия Беляева, которая завоевала индивидуальную бронзу и командное золото мирового первенства, а также индивидуальную бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Лучшей спортивной командой года была признана женская сборная Эстонии по фехтованию в составе Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих, Эрики Кирпу и Кристины Кууск, которые стали в этом году чемпионами мира в командном зачете.

Титул лучшей молодой спортсменки второй год подряд достался лыжнице-фристайлистке Келли Сильдару, которая завоевала золотую и серебряную медаль на Всемирных экстремальных играх (X-Games) в США в начале года. В августе 15-летняя Сильдару впервые выступила на этапе ЧМ в Новой Зеландии, заняв первое место в слоупстайле и второе - в хафпайпе.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова