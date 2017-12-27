Самые кассовые актеры 2017 года

Супергерои и джедаи приносят неплохую прибыль кинопрокатчикам, но все же банк срывают актеры экшн-фильмов.
Успех франшизы «Форсаж 8» (The Fate of the Furious) сделал американца Вина Дизеля самым кассовым актером уходящего года.
Об этом свидетельствует рейтинг Forbes, основанный на данных Box Office Mojo – сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате. Второе место также благодаря участию в «Форсаже 8» досталось Дуэйну Джонсону, а третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот. Весомый вклад в ее результат внесло участие в «Лиге справедливости».
10. Джон Бойега
Общие сборы: $815 млн.
Самый кассовый фильм — «Звездные войны: последние джедаи» ($800 млн)
9. Крис Хемсворт
Общие сборы: $845 млн
Самый кассовый фильм — «Тор: Рагнарек» (более $800 млн)
8. Крис Прэтт
Общие сборы: $864 млн
Самый кассовый фильм — «Стражи Галактики 2»
7.Том Холланд
Общие сборы: $888 млн
Самый кассовый фильм — «Человек-паук: возвращение домой» ($800 млн)
6. Дэйзи Ридли
Общие сборы: $1,08 млрд
Самый кассовый фильм — «Звездные войны: последние джедаи» ($800 млн)
5. Джонни Депп
Общие сборы: $1,1 млрд
Самый кассовый фильм — «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» (около $800 млн)
4. Эмма Уотсон
Общие сборы: $1,3 млрд
Самый кассовый фильм — «Красавица и чудовище» ($1,26 млрд)
3. Галь Гадот
Общие сборы: $1,4 млрд
Самый кассовый фильм — «Чудо-женщина» ($820 млн)
2. Дуэйн Джонсон
Общие сборы: $1,5 млрд
Самый кассовый фильм — «Форсаж 8» ($1,2 млрд)
1. Вин Дизель
Общие сборы: $1,6 млрд
Самый кассовый фильм — «Форсаж 8» ($1,2 млрд)