Самые кассовые актеры 2017 года

Успех франшизы «Форсаж 8» (The Fate of the Furious) сделал американца Вина Дизеля самым кассовым актером уходящего года.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes, основанный на данных Box Office Mojo – сайта, отслеживающего денежные сборы фильмов в прокате. Второе место также благодаря участию в «Форсаже 8» досталось Дуэйну Джонсону, а третью строчку рейтинга заняла исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» Галь Гадот. Весомый вклад в ее результат внесло участие в «Лиге справедливости».