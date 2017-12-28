10 предсказаний о состоянии рынка труда на 2018 год Фото: pixabay

Сотрудники рекрутинговой компании Manpower Eesti составили прогноз на наступающий год для эстонского рынка труда.

1) В уходящем году количество вакансий было наибольшим за все времена, а следующий год, очевидно, установит новые рекорды. Для тех, кто ищет работу, нынешнее время уникально – есть выбор и можно просить более высокую зарплату. Текучесть рабочей силы увеличивается, людей все чаще перекупают. К сожалению, нехватка работников также означает, что производство будет покидать Эстонию в ускоряющемся темпе, что в итоге может вновь увеличить безработицу.

2) В этом году административная реформа завершилась, в следующем году грядет реформа «классовая». От новой налоговой системы выиграют те, кто получают небольшую зарплату, богатые ничего особенного не потеряют, а вот средний класс пострадает. Получающие зарплату выше средней отправляются к работодателям и начинают просить прибавки. Поскольку рабочей силы на рынке не хватает, можно предположить, что быстрый рост зарплат продолжится.

3) В свете новой налоговой системы риторика политиков пополнилась новым термином «медианная зарплата», о которой обычный человек ничего не слышал. В следующем году, однако, мы будем слышать о ней все чаще, поскольку, хотя средняя зарплата быстро растет, зарабатывающий ее человек начнет терять деньги в результате реформы необлагаемого минимума. Поэтому политики стараются больше не говорить о средней зарплате и используют понятие медианной зарплаты.

4) Дополнительный толчок получит такое явление, как «OU-tamine» или переход на OU, поскольку у многих реальная зарплата уменьшится, а ощущение произошедшей несправедливости заставит принимать меры. Малое предпринимательство по своей природе полезно для экономики и в развитых странах набирает популярность продажа своих услуг нескольким фирмам вместо того, чтобы работать в одном месте. Очевидно, что, если уже сейчас выплате зарплат в малом предпринимательстве предпочитают дивиденды, в будущем такая модель станет только более распространенной.

5) Характер работы меняется и наряду с зарплатой одним из важнейших мотиваторов является гибкость. К сожалению, действующий в Эстонии Закон о трудовом договоре опирается на принципы эпохи мануфактур и не способствует укоренению различных гибких форм труда. Вероятно, в новом году крупных изменений в законодательстве еще не будет, но лёд потихоньку начинает двигаться. Среди позитивных явлений можно отметить реформу родительской зарплаты, которая дает возможность в период выплаты компенсации в умеренном объеме зарабатывать и другой доход, не теряя при этом возможности получения родительской зарплаты. Это, в свою очередь, позволяет молодым матерям раньше возвращаться на рынок труда – пусть и с частичной занятостью.

6) Выиграют и любители оздоровительного спорта, поскольку работодатель больше не должен платить налог на специальную льготу с компенсаций на занятия спортом. Такой режим, правда, распространяется только на расходы в размере 100 евро в квартал, но все же это шаг вперед, учитывая, что данная тема обсуждалась уже лет двадцать. Станут ли занимающиеся спортом работники меньше болеть уже в новом году – вопрос открытый, но еще через год – совершенно точно. Также можно надеяться, что данная мера увеличит число занимающихся спортом людей.

7) В этом году квота в отношении иностранной рабочей силы была исчерпана к Иванову дню. Если лимиты не повысят, в новом году квота окажется исчерпана уже к 1 апреля. Квоту эффективно обходят только уклоняющиеся от соблюдения законов и уплаты налогов хитроумные дельцы из Восточной Европы. В результате можно прогнозировать, что случаев налогового мошенничества в новом году станет больше.

8) На масштабную роботизацию в Эстонии надеяться пока не приходится, но постепенно машинам передают наиболее простые и рутинные задачи. Эффективность работы растет и, хотя по сравнению с Финляндией нам похвастаться нечем, но зато странами Восточной Европы мы дадим фору очень многим.

9) Работающие пенсионеры по-настоящему выходят на пенсию и рабочих рук будет становится все меньше. С другой стороны, работоспособными признают многих из тех, кто ранее считался нетрудоспособным. Поскольку большая их часть большинство работ выполнять не может, в том, что касается статистики, безработица растет, но в реальности потенциальных работников не прибавляется. Также можно надеяться, что кто-то из тех, кто колеблется в выборе между Эстонией и Финляндией, останется дома, поскольку рабочих мест хватает, а зарплаты растут.

10) К следующему Рождеству трудолюбивые люди будут стараться избежать получения праздничной премии из опасения оказаться в долгу по налогам. В последний день года до начала настоящей бури недовольства останется ровно 46 дней. Именно тогда начнется декларирование доходов, которое – несмотря на заверения государственных органов – несомненно преподнесет многим (неприятные) сюрпризы.

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