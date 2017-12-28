Амбиции петербургской моды Фото: lizura

Петербургский рынок fashion-индустрии всегда выделялся на общем фоне стремлением к международному уровню. И сейчас в городе на смену ушедшим в кризис брендам приходят новые. Приятно, что некоторые из них имеют петербургские корни, передаёт "Деловой Петербург".

Модные тренды северной столицы

Уходящий год принес российскому fashion-рынку 15%-ный прирост, в результате чего общая емкость рынка составила примерно 2,7 трлн рублей, подсчитали эксперты. Структура fashion-рынка Петербурга в 2017 году сложилась таким образом, что 10% пришлось на верхний ценовой сегмент, 25% — на средний и 65% — на нижний. При этом в сегментах deluxe, luxe и premium наметилось перераспределение сил. Марки, покинувшие город в кризис, на рынок не вернулись, но в 2017-м появились новые бренды, потеснившие в борьбе за петербургского клиента местные модные дома.

Менеджмент, предпочитающий премиальный уровень одежды, за последнее время сильно помолодел, да и более зрелая аудитория стала относиться к собственному образу строже — монохромные луки востребованы как никогда. Ушли в прошлое массивные Vertu, вычурные аксессуары — сегодня это old school. Кричащие бренды, слишком навязчиво сигнализирующие об уровне дохода, стали уступать место одежде, созданной у художников моды на заказ. И на авансцену вышли русские дизайнеры. Идеология pret-a-porter в северной столице образца 2017 года — капсульный стиль на каждый день с возможностью выхода в свет без смены образа.

Российский художник моды на международной арене

Несмотря на достаточно критическое отношение к российским дизайнерам за рубежом, в 2017 году в Европе появился устойчивый интерес к представителям петербургской fashion-индустрии. Одежду российских дизайнеров все чаще можно увидеть на подиумах Милана, Лондона, Парижа.

Среди них и проект LIZURa, примечательный тем, что его создали петербургские дизайнеры, которые сначала получили международное признание и лишь потом пришли в Петербург. Основатели марки — Лора Лизюра и Ди Багре — российские художники моды с французскими корнями, карьера которых много лет развивалась в Германии. Архитекторы по образованию, они привнесли в искусство подиумной одежды чистоту петербургских линий и инженерный подход к созданию эксклюзивных лекал и ювелирной фурнитуры. Известность к ним пришла после размещения моделей в закрытых шоу-румах Баден-Бадена, затем появились клиенты из Парижа, Арабских Эмиратов и Великобритании. И только после этого основатели марки задумались об открытии представительства в России.

Руководство LIZURa опасалось выходить на российский рынок, поскольку для полноценного создания образа создателям бренда были принципиально важны качество тканей и уровень производства одежды, что в российских реалиях было труднодостижимо.

"Мы получили базовое профильное образование в Лондоне и понимаем принципы ведения международного fashion-бизнеса, именно этого часто не хватает местным дизайнерам, — убеждена Лора Лизюра. — При всем уважении к отечественному рынку нам пришлось набирать команду и фактически обучать их профессии заново, чтобы обеспечить качество, которое мы привыкли выдавать за рубежом. В России нас привлекала емкость растущего рынка, но было важно понять себестоимость одежды и перспективы развития бренда".

В результате дизайнерам с трудом удалось добиться того соотношения, которое позволяет говорить о сохранении качества и умеренной цены. Сегодня продукция бренда LIZURa ниже по стоимости местных брендов в сегменте pret-a-porter и при этом не уступает им по качеству.

Творить с прибылью

Еще несколько лет назад создатели международного модного лейбла Howitzweissbach — Эва Ховиц и Фридэр Вайзбах — отметили, что русским дизайнерам не хватает творческого подхода к своей деятельности: большинство стремится создавать обычную одежду, а обыденные вещи не могут завоевать иностранные рынки. Еще один момент — дизайнеры, как правило, сами становятся руководителями собственного бизнеса, что идет во вред и творческой, и коммерческой составляющей. И последний аспект — неумение сочетать внимание к новой аудитории, к миллениалам, которые сейчас уже занимают ведущие посты в бизнесе и во власти, с сохранением должного уважения к более взрослым представителям деловой среды.

Арт-директор LIZURa Ди Багре объясняет успех бренда гармоничным сочетанием творчества и коммерции: "Мы с Лорой представляем два поколения: я привношу в марку молодежные тренды, которые важны для успешных женщин и мужчин до 30, а Лора работает с адаптацией художественных образов, создавая модели, которые подходят и молодой аудитории, и взрослым руководителям от 30 и выше. Лейтмотивом петербургских коллекций стали ясность очертаний и функциональность использования — образ сопровождает человека от деловой встречи до вечернего светского мероприятия. Для питерского рынка мы очень европейские, возможно даже слишком. В основе — идея воплощения образа сложного дуэта свободолюбивого искусства и регламентного мира бизнеса и финансов. Именно этот тренд приняла деловая среда двух поколений".

Для успеха бренда в мире моды, помимо качественных тканей, художнику необходимы базовое европейское образование и мануфактурность подхода к созданию смелых образов. Важно четко представлять, как мыслят разные поколения, и одновременно не забывать о классических основах портного искусства. Это сочетание позволит петербургской моде стать востребованной на международном рынке fashion-индустрии.

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