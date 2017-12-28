Исследование: две трети населения Эстонии считают председательство страны в Совете ЕС успешным

79% населения Эстонии одобряет членство страны в Европейском союзе. Фото: pixabay

79% населения Эстонии одобряет членство страны в Европейском союзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Осведомленность и настрой населения в вопросах, связанных с Европейским союзом», проведенного Rait Faktum & Ariko OU по заказу Государственной канцелярии. Поддержка населением членства в Европейском союзе за год выросла на два процента.

«Причиной некоторого роста симпатий к Европейскому союзу может быть председательство Эстонии в Совете ЕС, поскольку оно шло успешно и в основном положительно освещалось средствами массовой информации», - сказал руководитель исследования от Rait Faktum & Ariko Калев Петти.

52% опрошенных считают, что они в курсе деятельности Эстонии в рамках председательства в Совете ЕС. Чаще считают себя осведомленными о председательстве люди в возрасте 64-70 лет (61% хорошо/cкорее в курсе), а также люди с высшим образованием (60% хорошо/cкорее в курсе). Успешной страной-председателем считает Эстонию 61%, а не успешной – 15% населения. Четверть опрошенных ничего не могла сказать по этому поводу. Чаще всего в качестве области, на которой Эстония сосредоточила свое внимание во время председательства, называлось развитие европейской цифровой сферы (56% населения). «Я рад, что популярность Европейского союза высока и людям по душе европейские темы. Также благодаря председательству улучшилась осведомленность людей о целях и деятельности Эстонии в Европейском союзе, что позволяет надеяться на то, что люди чувствуют: с их мнением считаются», - прокомментировал результаты исследования директор по европейским делам Государственной канцелярии Клен Яэратс.

После перехода на евро в 2011 году популярность евро выросла. В этом году использование евро поддерживал 81% населения Эстонии. Против евро выступает 15% населения, и эта цифра за год не изменилась. Успешной считают деятельность Эстонии в Европейском союзе 57% населения (в январе 2017 года – 56%), противоположной точки зрения придерживаются 27%. Эта оценка зависит от возраста, национальности, гражданства и доходов респондента. Чаще считают деятельность Эстонии успешной 15-29-летние (65%) и 60-74-летние (64%), эстонцы (64%) и люди с уровнем дохода в 800 и более евро на одного члена семьи (65%). Важными для Эстонии направлениями деятельности на европейском уровне чаще всего считают борьбу с первопричинами миграционного кризиса (42% населения считают это одним из двух первостепенных вопросов).

Переход на цифровую подпись по всей Европе называют в числе двух самых важных вопросов 37% населения. Важность цифровой подписи в глазах людей резко возросла, особенно среди молодежи (53%). В начале года общеевропейский переход на цифровую подпись считали важным лишь 11% опрошенных. Опрос в рамках данного этапа исследования проводился в ноябре-декабре 2017 года. Всего по телефону было опрошено 1027 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет.

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