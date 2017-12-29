Хороший год для экономики

Михкель Нестор Экономический аналитик SEB Фото: Andras Kralla

То, что у экономики Эстонии дела идут весьма неплохо, явно ощущалось уже некоторое время. Окончательно общее впечатление подтвердилось в 2017 году, когда стали известны высокие показатели роста экономики. При этом успех сопутствовал как жителям, так и предприятиям Эстонии.

Хорошая ситуация в экономике наконец подтвердилась

Наряду с «рождественскими гномами» газеты Eesti Ekspress, лучшими пластинками и политическими событиями, стоит подвести итоги экономической ситуации 2017 года. По крайней мере, что касается цифр, то в уходящем году больше всего, по-видимому, запомнится экономический рост, превысивший отметку в 4%. В прошлый раз мы достигли такого уровня в 2012 году, когда быстро оправились от ударов экономического кризиса. Высокий рост ВВП привнес особую долю оптимизма еще и потому, что в прошлом слышалось много жалоб на едва тлеющий рост экономики, и в прошлом году никто из тех, кто составлял прогнозы, не мог предвидеть столь оптимистичного сценария для экономики Эстонии. Одновременно с тем следует признать, что нынешняя цифра, по всей видимости, лучше соответствует внутренней убежденности, одолевавшей еще в 2016 году – вообще-то у нас дела идут очень неплохо.

Произошедший в 2017 году скачок отражает в первую очередь то, что у предприятий Эстонии дела, наконец, пошли в гору. Тенденция негативного спада прибыли, начавшаяся уже в 2015 году, повернула вспять, и за три квартала уходящего года предприятия заработали на 170 миллионов евро больше прибыли, чем в прошлом году. Отрадно, что рост прибыли охватывал разные сферы деятельности. Работающие в сфере экспорта предприятия пожинают плоды стремительного экономического роста в экономике Европы и наслаждаются долгожданным подъемом важного рынка в Финляндии. Коммерческим предприятиям, нацеленным на местных потребителей, по-прежнему сопутствовал успех, который сопровождался высоким уровнем занятости и стремительным ростом заработных плат. Особенно благосклонным уходящий год был в отношении строительных предприятий, для которых основной проблемой стал вопрос, как справиться с большим спросом. Результаты последних исследований конъюнктуры показывают, что если на низкий спрос жалуются менее пятой части строительных компаний, то дефицит рабочей силы испытывают уже более половины таких предприятий.

Трудовая занятость бьет рекорды

Если для предпринимателя в 2017 году улучшение экономической конъюнктуры было вполне ощутимо, то с точки зрения простого работающего человека изменения были не столь глобальными в связи с уже давно длящейся положительной тенденцией. Рост зарплат в этом году – как, впрочем, и в 2015, и в 2016 году – оставался на уровне 7%. Если смотреть на цифры в абсолютном выражении, то картина получается довольно радужная. Медианная зарплата, т.е. сумма, относительно которой ровно половина людей получают меньше этого, и ровно половина – больше, превысила в третьем квартале 900 евро, а средняя зарплата – 1200 евро. И хотя от Скандинавии мы по-прежнему сильно отстаем, за последние годы нам удалось немного приблизиться к тамошнему уровню. Это подтверждается и тем фактом, что всё больше эстонцев, отправившихся в свое время в Финляндию за лучшей зарплатой, теперь считают разумным продолжать карьеру на родине. И именно благодаря возвращению наших людей домой начало увеличиваться и население Эстонии.

Показателем, по которому мы уверенно вышли в число первых по Европе, является трудовая занятость. В третьем квартале этого года было занято 68,3% трудоспособного населения Эстонии, это самый высокий показатель за всю современную историю Эстонии. Высокий спрос на рабочую силу помог вернуться на рынок занятости многим из тех, кто уже обреченно махнул рукой на безрезультатные попытки найти работу. Несмотря на это, свободно еще почти 13 000 вакансий, что ставит работодателей в довольно затруднительное положение. Хотелось бы надеяться, что быстрый рост заработной платы и дефицит рабочей силы окажут положительное воздействие, помогая найти самые лучшие бизнес-идеи и вынуждая предприятия, выполняющие слишком незамысловатую работу, проявлять большую изобретательность.

Победители и проигравшие на фоне инфляции

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В этом году заметным изменением стало восстановление инфляции после годами длившегося застоя. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом средняя потребительская корзина подорожала на внушительных 3,4%, не стоит забывать, что в период 2014–2016 годов средняя потребительская корзина, наоборот, дешевела. Плохо, что в связи с ростом цен в этом году больше всего пострадали домохозяйства с самым низким доходом, львиную долю семейного бюджета которых составляют расходы на нужды первой необходимости, такие, как продукты питания и отопление. Если по причине невероятно низких цен на нефть в 2016 году рост стоимости топлива был в этом году очевиден, то лишь немногие верили, что рост цен на продовольствие подскочит к концу года до 8%.

Государство также внесло свою лепту в инфляцию, повысив цены на такие акцизные товары, как топливо и алкоголь. Поскольку значимость алкоголя в общем бюджете домохозяйств в Эстонии является самой большой во всем Европейском союзе, то не удивительно, что это вызвало определенную долю негодования. При этом влияние роста цен на семейный бюджет люди могут регулировать сами, просто потребляя меньше алкоголя. Что касается влияния изменений на бизнес, то здесь, разумеется, упавшим спросом недовольны производители и продавцы алкоголя. Если немного подумать, то продажа дешевой водки северным соседям или сельский магазин, держащийся на плаву за счет пары-тройки алкоголиков – весьма сомнительные в плане устойчивости бизнес-планы в отдаленной перспективе. И даже хорошо, что действующие на этом поприще люди смогут найти себе более разумное применение на волне экономического подъема, а не во времена спада.

Если смотреть в более широком плане, то влияние инфляции носит всё же положительный характер – кто из нас не хотел бы больше зарабатывать? Быстрый рост цен на продукты питания облегчил долю работников в секторе сельского хозяйства Эстонии, которых раньше изрядно потрепали как обесценившееся из-за отмены производственных квот молоко, так и ограничения, наложенные в связи с распространением свиной чумы. Льготная конъюнктура к тому же позволила повысить отпускные цены в эстонской экспортной промышленности. Всё это помогает финансировать продолжающийся рост заработных плат работников, однако хотелось бы надеяться, что-то остается и для инвестиций.

Домохозяйства оставались финансово устойчивыми

Казалось бы, рост цен «съедает» все прибавившиеся доходы, однако финансовое положение домохозяйств по-прежнему остается прочным, даже несмотря на то, что люди стали смелее брать кредиты. Рост кредитного портфеля домохозяйств, остававшийся в прошлом году большей частью на уровне примерно 4%, в последние месяцы ускорился и вырос до почти 7%. Помимо высокой занятости и быстрого роста зарплат, для взятия кредитов есть очень объективная причина – сейчас свое первое жилье приобретает многочисленное поколение времен поющей революции. И всё же рост кредитов не способен превысить увеличение накоплений. Рост сбережений населения в банках ускорился в годовом выражении до 9 процентов. Для подавляющего большинства увеличение сбережений означает всё же лишь более внушительную сумму на банковском счету, а не продуманные инвестиции, которые обеспечили бы финансовую обеспеченность в более длительной перспективе. Подводя итог, можно сказать, что 2017 год был успешным как для жителей Эстонии, так и для предприятий, что позволяет нам с оптимизмом делать шаг навстречу новому

Михкель Нестор

Экономический аналитик SEB

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