Таллинская дума объявила тендер на создание телепередач на русском

29 декабря 2017, 09:00

Таллинская дума объявила тендер на создание телепередач на русском Таллинская дума объявила тендер на создание телепередач на русском

Таллинская дума объявила тендер на создание трех телепередач, которые готовит «Первый Балтийский Канал» (ПБК).

Как пишет ERRв реестре государственных закупок опубликован тендер на создание и трансляцию трех передач — «Доброе утро, Таллин», «Наша столица» и «Русский вопрос».

Согласно договору, действующему до 31 декабря 2017 года, эти передачи сейчас готовит и транслирует ПБК. Это обходится эстонской столице примерно в 550 тыс. евро.

Несмотря на то что в Эстонии работает государственный русскоязычный телеканал ETV+Таллинская дума с 2011 года закупает телепередачи у ПБК.

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