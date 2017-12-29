Таллинская дума объявила тендер на создание телепередач на русском

Таллинская дума объявила тендер на создание трех телепередач, которые готовит «Первый Балтийский Канал» (ПБК).

Как пишет ERR, в реестре государственных закупок опубликован тендер на создание и трансляцию трех передач — «Доброе утро, Таллин», «Наша столица» и «Русский вопрос».

Согласно договору, действующему до 31 декабря 2017 года, эти передачи сейчас готовит и транслирует ПБК. Это обходится эстонской столице примерно в 550 тыс. евро.

Несмотря на то что в Эстонии работает государственный русскоязычный телеканал ETV+, Таллинская дума с 2011 года закупает телепередачи у ПБК.

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