Успех ждет крупные предприятия, которые умеют сотрудничать с малыми

Согласно отчету, подготовленному совместно международной аналитической компанией CCS Insight и Samsung, успех технологического предпринимательства кроется в сотрудничестве крупных и малых предприятий.

Крупные и малые предприятия зависят друг от друга больше, чем когда-либо раньше. В отчете «Big and Small: How to do Bigger Things in Business» («Большие и малые: как достичь большего в бизнесе») на примере 500 крупнейших компаний мира было продемонстрировано, что примерно половина таких компаний уже сегодня сотрудничает со стартапами. Это сотрудничество позволяет им быть более инновационными и повышать производительность. «Крупные компании и небольшие стартапы поняли, что будущий успех зависит от их способности сотрудничать. Больше они не считают друг друга конкурентами – они видят и понимают ценность, которая может быть только результатом совместной работы. В мобильном секторе особенно хорошо заметно, что инновации малых предприятий – это именно то, что необходимо крупным компаниям. К примеру, без такого сотрудничества в смартфонах Samsung не было бы платформы безопасности Knox», - прокомментировал исследование руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс.

Основной проблемой крупных организаций является низкий уровень принятия в использование новых технологий и небольшое количество инноваций в связи с собственной продукцией – часто мышление не выходит за пределы однажды установленных рамок и в основном используются ранее созданные структуры. Основной проблемой малых предприятий и стартапов же является безопасность – им не хватает ресурсов и возможностей, чтобы наряду с развитием больших идей вкладываться в безопасность. Поэтому для них крайне важно совместить два типа компетенции, укрепить сотрудничество между организациями разного размера и быть полезными друг другу. Согласно отчету, новые технологии привели к тому, что работа в постоянном движении, Интернет вещей и искусственный интеллект формируют повседневную рабочую среду уже сегодня. 70% работников крупных компаний и 66% работников малых предприятий уверены в том, что в будущем в их работе технология будет играть все большую роль.

Сильная сторона малых предприятий в их гибкости. Очень многие пропагандируют и используют удаленную работу или решения типа домашнего офиса. Почти треть всех работников в развитых странах сегодня выполняют работу удаленно или из домашнего офиса. Согласно прогнозам, к 2020 году 48% рабочей силы в развитых странах также будет мобильной. Наиболее заметный перевес в пользу гибких форм работы прогнозируют именно в малых предприятиях – согласно отчету их доля вырастет в малом бизнесе до 70%. Развитие технологии привело общество так далеко, что безопасность и защита данных требуют очень большого внимания. Но именно это слабое место стартапов. Согласно отчету, всего 27% стартапов включили аспект безопасности в число трех своих приоритетов, а обучение в области безопасности предоставляют менее, чем пятой части сотрудников. В эпоху кибератак – это очень большой риск и та область, в которой малый бизнес, несомненно, должен сотрудничать с крупным.

Отчет «Big and Small: How to do Bigger Things in Business» - компонент состоящей из трех частей серии исследований, объединяющей в себе данные отчета «Samsung Open Economy Report» за 2016 год и результаты отчетов, составленных CCS с 2015 года. Исследования посвящены отношению принимающих решения лиц и рядовых сотрудников ИТ-сектора к мобильным технологиям: они анализируют и описывают текущие тенденции и возможные будущие сценарии в технологическом предпринимательстве.

