Баффет: облигации куда рискованнее, чем считают люди

Руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет написал в своем ежегодном письме, что инвесторы должны оставаться верны своей стратегии и понимать, что рынок облигаций представляет серьезный риск, пишет Bloomberg.
Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет в своем письме к инвесторам Berkshire Hathaway вновь раскритиковал высокую плату за услуги активных фондов. Он также сообщил, что на рынке облигаций риски сейчас выросли. В дополнение к этому, он призвал придерживаться простой инвестиционной стратегии, которая не предполагает попыток обойти рынок и заработать доход побольше.
Самое актуальное
Читайте "Деловые Ведомости" в течение месяца за 1 евро *
Подписка на "Деловые Ведомости" с автоматическим продлением дает Вам доступ ко всем статьям, архиву, ТОПам и спецвыпускам ДВ в формате pdf.
* По окончании пробного периода цена дигитальной подписки 9,90 евро в месяц.
Ознакомьтесь с другими способами оплаты здесь.