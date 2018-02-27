Баффет: облигации куда рискованнее, чем считают люди

Руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет написал в своем ежегодном письме, что инвесторы должны оставаться верны своей стратегии и понимать, что рынок облигаций представляет серьезный риск, пишет Bloomberg.

Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет в своем письме к инвесторам Berkshire Hathaway вновь раскритиковал высокую плату за услуги активных фондов. Он также сообщил, что на рынке облигаций риски сейчас выросли. В дополнение к этому, он призвал придерживаться простой инвестиционной стратегии, которая не предполагает попыток обойти рынок и заработать доход побольше.