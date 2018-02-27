Финансовый скандал в Латвии заставляет задать вопрос о возможностях ЕЦБ как регулятора

Утверждения США о том, что ABLV Bank помогал в легализации незаконно нажитых средств и нарушил режим санкций, установленный для Северной Кореи, привели к тому, что внимание сейчас направлено на Европейский центробанк (ЕКБ) как главный надзорный орган над банками еврозоны, пишет Bloomberg.

ЕЦБ не контролирует борьбу с отмыванием денег, он ответственен за то, как главные банкиры руководят своими учреждениями, но в конце недели ЕЦБ вынужден был заявить, что латвийский банк должен прекратить свою деятельность или с большой вероятностью прекратит ее после выведения большого объема финансовых средств.

Базирующийся во Франкфурте ЕЦБ до сих пор избегал подробных комментариев, подчеркивая, что может действовать только в том случае, если национальный надзорный орган указывает на отмывание денег в банках. Это вызвало критику со стороны аналитиков и экспертов - по их мнению, должностные лица реагируют только на особые события, делают слишком мало и начинают действовать слишком поздно. Кроме того, это происходит в важный для ЕЦБ момент, когда он старается способствовать очищению балансов банков еврозоны от плохих кредитов и удостоился серьезной критики.

"ЕЦБ полагается на информацию национальных органов, но должен и сам формулировать свою позицию", - сказал Николас Верон, эксперт Peterson Institute for International Economics.

Самое актуальное Самое актуальное