Эксперты предсказывают сильный рост экономики в Еврозоне Фото: EPA

Также, согласно прогнозам, в этом году вырастет цена на нефть.

Согласно оценке ведущих исследовательских институтов экономики Европы, сильный экономический рост еврозоны будет продолжаться. Если верить общему прогнозу исследовательской ассоциации Euroframe, экономический рост составит в текущем году 2,3% процента. Большая часть институтов, входящих в Euroframe-группу, верит, что цена на нефть в этом году увеличится. От Финляндии в составлении прогнозов принимал участие исследовательский институт деловой жизни Etla.

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