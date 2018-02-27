Оборот Omniva вырос почти до 100 млн евро

26 февраля 2018, 15:30

Оборот Omniva вырос почти до 100 млн евро Оборот Omniva вырос почти до 100 млн евро
Фото: Andras Kralla

Оборот пользующейся торговой маркой Omniva государственной логистической компании Eesti Post AS в прошлом году увеличился почти до 100 млн евро, в 2017 году концерн Omniva вырос на внутреннем рынке стран Балтии как в сфере посылок, так и в информационном бизнесе.

Доходы предприятия на рынке Эстонии остались уровне предыдущего года. Коммерческие доходы концерна в 2017 году составили в совокупности 99,8 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4%. Больше всего на итоги повлияли рост посылок и информационного бизнеса на внутреннем рынке и сохранение доходов от предоставления почтовых услуг. Дочерние предприятия Omniva в Латвии и Литве продолжали показывать быстрые темпы роста, сообщила пресс-служба Eesti Post.

Область информационных услуг Omniva включает в себя получение счетов покупок и продаж как в электронном виде, так и в физической форме, управление счетами и выдачу в электронном виде.

Выручка от продаж в сфере посылок концерна выросла в 2017 году на 12%, быстрый рост показала сфера услуг почтовых автоматов: в целом по странам Балтии 42%, при этом в Эстонии 26, в Латвии 59, а в Литве 93%. В общей сложности в 2017 году Omniva посредством посылочных автоматов отправила клиентам на 45% больше посылок, чем в 2016 году. Доход от продаж курьерских услуг вырос в странах Балтии на 5%.

Значительно более быстрый рост во всем концерне показали дочерние предприятия Omniva в Латвии и Литве. В 2017 году оборот подразделения Латвии продолжал расти - оборот услуг посылочных автоматов и курьерских услуг увеличился почти на 50% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году сеть почтовых автоматов в Латвии выросла на 30 единиц для обслуживания увеличившегося объема услуг посылочных автоматов.

В Литве доход от продаж услуги посылочных автоматов Omniva в 2017 году увеличился почти вдвое. Общий объем продаж подразделения Omniva в Литве вырос на 25% по сравнению с 2016 годом и составил более 4,5 млн евро.

Доход от продаж в сфере почтовых услуг вырос в 2017 году на 0,8%, то есть на 256 тысяч евро, на доход от услуг повлияли состоявшиеся в 2017 году выборы в местные самоуправления. Объем почтовых услуг внутри государства продолжал тенденцию к снижению, упав на 12% по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году предприятие продолжило выпуск серии инновационных почтовых марок - рождественская марка особой формы с запахом корицы.

Доходы от продаж международных бизнес-услуг в прошлом году составили почти 29 млн евро, как и в 2016 году. Суть международного бизнеса - это, прежде всего, транзит товаров из Китая по всему миру. В 2017 году посылки были отправлены почти в 100 стран назначения. Большинство посылок направилось в страны Балтии, Восточной Европы и Скандинавию.

Для Платежного центра дочерней компании концерна 2017 год стал годом двукратного роста. Доход от продаж предприятия вырос на 101% по сравнению с 2016 годом. К 2018 году Maksekeskus AS планирует продолжить совершенствование существующей ИТ-платформы и расширить свою деятельность на рынке Латвии. Omniva имеет 57% акций Платежного центра, чтобы увеличить для клиентов добавленную стоимость электронных торговцев, объединив логистические и платежные решения.

Omniva управляет крупнейшей в странах Балтии сетью почтовых автоматов, которую планируется расширять и в нынешнем году. "Во втором полугодии мы планируем удвоить объем нынешней сети почтовых автоматов", - сообщил председатель правления Eesti Post Йоона Салувеэр.

Расходы концерна составили в 2017 году 99 млн евро, что на 5% больше, чем годом ранее. Рост расходов был вызван увеличением расходов на рабочую силу, включая минимальную заработную плату.

В 2017 году концерн внес инвестиций в общей сложности на 3,7 млн евро, годом раньше инвестиции концерна составляли 7,7 млн евро, наиболее значимая часть инвестиций была вложена в развитие транспорта, почтовых автоматов, оборудование и программное обеспечение.

Аудированные экономические результаты концерна будут опубликованы в конце марта.

Основной деятельностью концерна Omniva является предоставление почтовых, логистических и информационных услуг, обработка электронных счетов. Кроме материнского предприятия Eesti Post AS, концерну принадлежат дочерние и смежные предприятия. Основная деятельность SIA Omniva и UAB Omniva LT заключается в оказании услуг посылочных автоматов и курьерских услуг на рынках Латвии и Литвы. Сфера деятельности Maksekeskus AS - предоставление платежных решений для предприятий, занимающихся электронной торговлей в странах Балтии. Post11 OU предлагает комплексные международные логистические решения для доставки товаров по всему миру.

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