Арбитраж отказал Medical Pharmacy Group

Компания пыталась опротестовать решение Таллиннской биржи не принимать её акции в обращение.
В октябре 2017 года Medical Pharmacy Group, продающая витамины марки под брендом Meravita, оспорила решение комиссии по обращению ценных бумаг и надзору Таллиннской биржи.
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