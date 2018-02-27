Эстония на 1-м месте в ЕС по инфляции

Мы и Литва впереди остальных стран Евросоюза.
По данным Eurostat, годовая инфляция в Эстонии и Литве составила в январе 3,6%. Это самый высокий результат в Евросоюзе.
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