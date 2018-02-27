Латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

27 февраля 2018, 07:45

Латвийский банк ABLV Латвийский банк ABLV
Фото: ABLV Bank

Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Это означает, что банк сам сможет выбрать человека, который будет влиять на процесс возвращения долгов клиентам.

26 февраля банк сообщил о решении внеочередного собрания акционеров: ABLV начинает процесс самоликвидации, передает во вторник Би-би-си.

"Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами", - говорится в его официальном заявлении.

Из этого следует, что банк сможет защищать активы и влиять на расчет со всеми клиентами посредствам назначения ликвидатора.

Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. А вот в случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля, в субботу. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

Правоохранительные органы подозревают его в вымогательстве и получении взятки размером более 100 000 евро.

Самое актуальное
Ключевые слова
ЕвроСШАКредит
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
DV logo
16:30 26 февраля 2018
Финансовый скандал в Латвии заставляет задать вопрос о возможност...
Министр финансов Латвии Дана Рейзнице-Озола
07:30 26 февраля 2018
Министр финансов Латвии: Решение о ликвидации ABLV - не окончател...
07:00 23 февраля 2018
Глава банка Citadele: вместо эволюции - небольшая революция
14:18 22 февраля 2018
Экономист латвийского SEB: часто говорят, что во всём виноваты ин...
11:23 22 февраля 2018
Рунгайнис: от того, что происходит в Латвии выиграют скандинавски...
ABLV Bank.
16:00 20 февраля 2018
Латвийский финансовый регулятор проведет расследование в банке AB...
13:29 20 февраля 2018
Римшевич: меня угрожали убить
13:06 20 февраля 2018
Вкладчики ABLV сняли €600 млн
АS
11:45 19 февраля 2018
Платежи клиентов ABLV Bank временно приостановлены
09:45 01 февраля 2017
Глава банка Citadele: не думаю, что кто-то догонит Эстонию в обла...
Новости
Monton
16:30 27 февраля 2018
Результаты Baltika порадовали акционеров Сегодня из экономических результатов компания Baltika стало ясно, что несмотря на позитивное изменение цифр брутто дохода и оборота, речь все-таки идет о косметических изменениях.
15:33 27 февраля 2018
Арбитраж отказал Medical Pharmacy Group Компания пыталась опротестовать решение Таллиннской биржи не принимать её акции в обращение.
14:46 27 февраля 2018
Kaubamaja хочет выплатить дивиденды Tallinna Kaubamaja хочет выплатить рекордные дивиденды.
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалютыШахтерский город завоевали добытчики криптовалюты
12:30 27 февраля 2018
Шахтерский город завоевали добытчики криптовалюты Кохтла-Ярве становится наряду с добычей сланца и центром добычи криптовалюты. Здесь начала работать первая показательная шахта. Из заинтересованных людей уже возникла очередь.
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд
10:30 27 февраля 2018
«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд Эксперта по кибербезопасности обвинили в присвоении криптовалюты и технологий на $5 млрд. Биткоины были добыты его партнером по компании, который умер в 2013 году.
11:30 27 февраля 2018
Эстония на 1-м месте в ЕС по инфляции Мы и Литва впереди остальных стран Евросоюза.
10:00 27 февраля 2018
LHV хочет выплатить дивиденды LHV Group предложила акционерам на собрании выплатить дивиденды размером 16 центов за акцию.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
Все новости
Mнения
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Сирье Потисепп
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
Вигинтас Шапокас директор Maxima Eesti
LIDL, баскетбол и прекрасная принцесса на эстонском розничном рынке
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Новости
DV logo
17:36 27 февраля 2018
Семья Пежо купила долю в аэрокосмической компании Safran
DV logo
13:30 27 февраля 2018
В прошлом году группа Citadele инвестировала 3 миллиона евро в ра...
Концерн Eesti Energia
12:00 27 февраля 2018
Концерн Eesti Energia заработал за год 101 миллион евро чистой пр...
Все новости
Фото ДВ
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг – что такое?
Трейдер с 20-летним стажем Фуад Расулов Что такое акция и с чем...
Все фотографии
Биржевые новости
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги
07:00 28 февраля 2018
Европейский Союз готов регулировать криптоденьги Европейский Союз готов регулировать криптовалюты, поскольку сектором рисков на глобальном уровне никто не занимается, сообщил уполномоченный по финансам и экономике Валдис Домбровскис.
DV logo
16:00 27 февраля 2018
Инфляция в Германии ослабла Опубликованные данные по ценам на потребительские товары в Германии показали, что в годовом исчислении инфляции составила всего 1,4 процента. Это на 0,2 процента ниже предыдущих данных и чуть ниже...
Apple представит самый большой iPhone
08:30 27 февраля 2018
Apple представит самый большой iPhone с двумя сим-картами к концу года Американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.
10:38 26 февраля 2018
Прибыль PRFoods выросла в разы Оборот PRFoods в 4 квартале составил 32 миллиона евро, что на 89,3% больше, чем годом ранее.
Все новости
Биржевые новости
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию?
07:00 26 февраля 2018
Инвестор Тоомас: опубликовать ли свою декларацию? Мне написала читательница Ана, которая полюбопытствовала, не собираюсь ли я опубликовать свою декларацию о доходах за прошлый год?
Microsoft и Xiaomi подписали
14:00 25 февраля 2018
Microsoft и Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания" и намерены сотрудничать Американская компания Microsoft и китайский производитель техники Xiaomi подписали "меморандум взаимопонимания", по которому согласились сотрудничать в различных сферах, сообщает The Verge.
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг?
11:00 25 февраля 2018
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг? Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель...
Уоррен Баффетт
10:30 25 февраля 2018
Холдинг Баффетта получил рекордную годовую прибыль в $45 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта зафиксировала рекордную для себя чистую прибыль — почти $45 млрд по итогам 2017 года. Из них $28 млрд — бумажный доход благодаря налоговой реформе Дональда Трампа
Все новости
Подсказка
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу
08:30 23 февраля 2018
Передать неиспользованные налоговые льготы супругу 1
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
07:00 22 февраля 2018
IPO или не IPO – вот в чем вопрос
член правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм
08:15 21 февраля 2018
4 контрольных вопроса о том, когда экспортеру необходимо страхова...
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Деловые в эфире: самые важные экономические события недели
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
28.02.2018
Промышленность
28.02.2018
Фирмы-газели
28.02.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Закон о налоге с оборота
28.02.2018
Закон об изменении Закона о бухгалтерском учете
31.01.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus ...

В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OU, которому в этом году исполняется пять лет.

20 лет опыта в качестве консультанта по сделкам M&A

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает Investment Agency OÜ, портфель услуг которых в первые годы был широким и разнообразным, однако в последние шесть-семь лет стал специализироваться в более узкой сфере деятельности — в организации процесса продажи предприятия.

Адвокатское бюро LEADELL Pilv – 25 лет вызовов и...

Адвокатское бюро LEADELL Pilv, которое в этом году отмечает свой 25-летний юбилей, занимается, прежде всего, бизнес-клиентами, но консультирует также государственные организации и физических лиц.
Все новости
ТОПы Äripäev
руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
07:00 27 февраля 2018
Налоговая политика делает производителей более внимательными
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения