Результаты Baltika порадовали акционеров

Сегодня из экономических результатов компания Baltika стало ясно, что несмотря на позитивное изменение цифр брутто дохода и оборота, речь все-таки идет о косметических изменениях.

Оборот Baltika в четвертом квартале вырос с 12,7 миллионов евро до 12,97 миллионов, то есть на 2 процента. Годовой оборот с 47 миллионов вырос до 47,5. В дополнение, а последнем квартале прошлого года компания сумела увеличить прибыль до уплаты налогов на 334 000 евро, которая в сумме составила 959 000 евро.