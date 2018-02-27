Шахтерский город завоевали добытчики криптовалюты

Кохтла-Ярве становится наряду с добычей сланца и центром добычи криптовалюты. Здесь начала работать первая показательная шахта. Из заинтересованных людей уже возникла очередь.
На строго охраняемой территории концерна Viru Keemia Grup(VKG)в Кохтла-Ярве посреди пустой производственной территории стоит синий морской контейнер. Основатель Эстонского союза криптовалюты Хермес Брамбат установил там 120 гудящих машин для добычи криптовалюты, места хватит еще для двадцати контейнеров. Это – показательное предприятие Брамбанта Nordcoin Mining, по образцу которого там может
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