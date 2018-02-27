«Создателя» биткоина обвинили в мошенничестве на $5 млрд Фото: pixabay

Эксперта по кибербезопасности обвинили в присвоении криптовалюты и технологий на $5 млрд. Биткоины были добыты его партнером по компании, который умер в 2013 году.

Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд в виде криптовалют и других активов из имущества компании по компьютерной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.



Райт обвиняется в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана.



Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и технологиями блокчейна, которые добыл и разработал умерший Клейман, а также что эти активы оцениваются в $5 млрд.





«Крейг подделал несколько контрактов, которые подразумевали передачу активов Дейва компаниями и структурам Крейга, — сказал агентству адвокат семьи Клейнмана. — Крейг заключил их задним числом и подделал подпись Дэйва».



Райт в 2016 году заявлял, что был одним из главных участников команды, которая создала биткоин, действуя под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако он не предоставил доказательств своих слов. Сейчас Райт живет в Австралии, получить от него комментарий Bloomberg не удалось.

Райт и Клейман основали компанию W&K Info Defense Research LLC, работавшую в сфере кибербезопасности, в 2011 году. Вместе они работали над созданием биткоина и занимались «значительными майнинговыми операциями», следует из иска. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 млн биткоинов.



В суд также представлена электронная переписка Райта и Клеймана, в которой они упоминают, что Райт контролирует как минимум 300 тыс. биткоинов, а Клейман — 700 тыс.





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