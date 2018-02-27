В прошлом году группа Citadele инвестировала 3 миллиона евро в развитие инноваций

В 2017 году группа Citadele продемонстрировала самые высокие показатели достаточности капитала с момента основания банка, а также улучшила качество своих активов. Прибыль группы от основной деятельности составила 31,5 млн. евро. Кроме того, в прошлом году группа Citadele инвестировала свыше 3 млн. евро в развитие инноваций и цифровых услуг банка.

«В 2017 году Citadele удалось достичь самых высоких показателей достаточности капитала с момента основания банка. Я хочу поблагодарить команду Citadele, которая помогала выковать этот результат, вкладывая в долгосрочное развитие банка свое время, энергию и ресурсы. Результаты деятельности за 2017 год свидетельствуют как о стабильном развитии группы Citadele во всех сегментах бизнеса и сильной позиции на финансовом рынке Латвии, но и о большом потенциале роста на рынке стран Балтии в целом. Это результат целеустремленной работы, направленной на усовершенствование банковских услуг, улучшение клиентского сервиса и укрепление системы соответствия банка», - говорит председатель правления банка Citadele Гунтис Белявскис.

Финансовые результаты за 2017 год свидетельствуют, что группа Citadele работает с высокой позицией капитала, при этом показатель достаточности капитала (CAR) группы в 2017 году продолжал повышаться, достигнув 18,4% по сравнению с 16,5% в декабре 2016 года.

В 2017 году группа Citadele продолжала демонстрировать стабильную рентабельность. Так, скорректированный показатель RoE группы в 2017 году достиг 11,9%, а скорректированный показатель RoA составил 0,94%. Такие показатели рентабельности являются одними из самых стабильных на рынке.

Нетто прибыль АО «Citadele banka» в 2017 году (до одноразовых значительных событий) составила 31,5 млн. евро. Влияние на результаты прибыли группы оказали расходы в размере 23,2 млн. евро, связанные со списанием отложенного налогового актива, которое было осуществлено в результате изменения налогового законодательства Латвии. Однако эти расходы носили исключительно фискальный характер и не отразились на объеме капитала группы. В результате этих проводок нетто прибыль группы составила 16,0 млн. евро. Группа Citadele прогнозирует, что с 2018 года, когда реализуемая в стране налоговая реформа начнет приносить свои положительные плоды, объем нетто прибыли группы снова увеличится.

В 2017 году группа Citadele продолжала работать с большим резервом ликвидности. Так, портфель вкладов группы в 2017 году достиг 2,88 млрд. евро. Рост объема вкладов был отмечен в сегменте обслуживания частных лиц – на 5%, но особенно стремительным он был в сегменте малых и средних предприятий, в котором прирост составил 21%, а также в сегменте обслуживания корпоративных клиентов, в котором объем вкладов увеличился на 32%.

В свою очередь нетто кредитный портфель группы Citadele в 2017 году увеличился на 7%, достигнув 1,3 млрд. евро. В соответствии со стратегией группы, росту кредитного портфеля главным образом способствовало обслуживание частных лиц, а также малых и средних предприятий в странах Балтии. Одновременно продолжало улучшаться и качество активов: показатель плохих активов (NPL) снизился до 8,3% по сравнению с 9,9% в конце 2016 года.

В прошлом году Citadele инвестировала более 3 миллионов евро в развитие инвестиций

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Председатель правления банка Citadele Гунтис Белявскис: «Наша цель – стать балтийским лидером в сфере цифровых банковских услуг и электронных платежей. Поэтому в 2017 году мы инвестировали более 3 миллионов евро в развитие инноваций и дигитализацию банковских услуг. Улучшения включали в себя введение мобильных платежей, обновление мобильного приложение, развитие интернет-банка и автоматизацию процесса кредитования.

Мы были первыми в странах Балтии, кто ввел платежи с помощью мобильного телефона, браслета и наклейки, а также установил банкоматы с сенсорным экраном. Мы произвели 11 обновлений мобильного приложения Citadele и 8 обновлений интернет-банка. Кроме того, банк Citadele стал первым банком, кто подключился к системе моментальных платежей Банка Латвии. Считаем, что будущее банковских услуг именно в развитии цифровых каналов.

В большой степени благодаря нашим инновациям и улучшению клиентского сервиса, число активных клиентов в странах Балтии продолжает расти. Следует отметить, что компания Dive, являющаяся одним из ведущих предприятий по оценке и улучшению клиентского сервиса в Центральной и Восточной Европе, в 2017 году признал банк Citadele в Латвии и Литве банком с лучшим сервисом обслуживания клиентов.

Citadele имеет огромный потенциал для развития. В 2017 году были произведены существенные вложения в несколько направлений деятельности банка, которые будут способствовать еще более стремительному дальнейшему развитию группы в странах Балтии».

В начале 2017 года банк Citadele начал выдавать клиентам бесконтактные платежные карты, чтобы создать инфраструктуру для развития мобильных платежей в Латвии. В сотрудничестве с глобальной платежной системой Visa банк Citadele в Латвии выпустил также кредитную карту нового бренда – карту X.

В 2017 году международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» повысило долгосрочный рейтинг банка Citadele на два пункта – с B1 на Ba2, сохранив позитивным также прогноз рейтинга будущего.

Банк Citadele в Эстонии

Размер кредитного портфеля банка Citadele в Эстонии достиг 112 млн. евро. В 2017 году банк Citadele в Эстонии выдал клиентам кредитных средств на общую сумму 64 млн. евро. Из них частным лицам было предоставлено 26 млн. евро, а предприятиям – 38 млн. евро.

Объем клиентских вкладов банка Citadele в Эстонии в 2017 году составил 179 млн. евро.

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