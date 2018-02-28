Экономический рост Эстонии был быстрее, чем ожидалось

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2018 года по сравнению с декабрем вырос на 1,8%, но по сравнению c январем 2017 года увеличился на 3,5%.
На изменение индекса в январе по сравнению с декабрем наиболее заметно повлиял рост цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, производстве изделий из древесины и химикалий, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности, сообщил в среду, 28 февраля, Департамент статистики.
По сравнению с январем 2017 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве электронного оборудования, деревообработке, в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности.
Индекс экспортных цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 1,5%, а по сравнению с январем 2017 года увеличился на 3,9%.
Индекс импортных цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем 2017 года увеличился на 1,8%.