Экономический рост Эстонии был быстрее, чем ожидалось Фото: Andras Kralla

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2018 года по сравнению с декабрем вырос на 1,8%, но по сравнению c январем 2017 года увеличился на 3,5%.

На изменение индекса в январе по сравнению с декабрем наиболее заметно повлиял рост цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, производстве изделий из древесины и химикалий, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности, сообщил в среду, 28 февраля, Департамент статистики.

По сравнению с январем 2017 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве электронного оборудования, деревообработке, в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности.

Индекс экспортных цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 1,5%, а по сравнению с январем 2017 года увеличился на 3,9%.

Индекс импортных цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем 2017 года увеличился на 1,8%.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова