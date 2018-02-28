Промпарк в ловушке денежного спора Фото: Andras Kralla

Связанная с известным брендом кухонной техники Redmond российская компания, благодаря инвестициям которой в Нарве появился логистический центр продукции Redmond, уже несколько лет ведёт денежный спор на сумму 310 000 евро, причины которого коренятся в напряжённых взаимоотношениях владельцев.

«Мне даже стыдно перед эстонцами. Они видят, как приехали русские и начали ссориться между собой, как будто именно так они и ведут бизнес», - описал спор Дмитрий Пашинский, который входил в состав правления фирмы-владельца склада Estin Warehousing OU.

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