Ратас о стремительных темпах роста экономики: похвалы достойны все трудящиеся и предприятия

премьер-министeр Юри Ратас Фото: Andres Haabu

По словам премьер-министра Юри Ратаса, прошлогодний рост экономики в размере 4,9 процента говорит о том, что народ Эстонии и местные предприятия хорошо поработали, и нам следует приложить усилия к тому, чтобы положительное влияние экономического роста коснулось каждого жителя нашей страны.

Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что прошлогодний рост экономики в Эстонии в значительной мере превысил темпы предыдущих лет, стремительный рост продолжился и в конце года. «Ускорение экономического роста, превысившее самые оптимистичные ожидания, является отличной новостью, и все наши предприятия и трудящиеся заслуживают высокой оценки за свой вклад», – сказал премьер-министр.

По словам Юри Ратаса, стоит отметить, что рост экономики в прошлом году был широкообъемлющим и экономические показатели улучшились в большинстве областей. «Наша уверенность подкрепляется тем обстоятельством, что во многих сферах экономики наблюдался рост инвестиций, которому способствовал рост доходов предприятий после периода длительного спада», – добавил он.

По словам премьер-министра, особенно приятно видеть развитие эстонского рынка труда – в прошлом году нашими предприятиями было создано множество новых рабочих мест, многие люди наконец нашли работу, к тому же уменьшилось неравенство в размерах оплаты труда. «Мне по-человечески приятно видеть, что уменьшилась долговременная безработица: она эмоционально изматывает людей и зачастую ведет к бедности. Разумеется, стоит отметить и рост производительности труда, что в свою очередь позволило повысить заработные платы», – сказал он.

Также, по словам Ратаса, следует стремиться к тому, чтобы наша экономика продолжала расти и чтобы рост был как можно более продолжительным. «Важно, чтобы экономический рост в Эстонии был всеобъемлющим, открывал широкие возможности для всех слоев общества и коснулся каждого жителя Эстонии. В свою очередь, социальное равенство приведет к дальнейшему экономическому развитию», – добавил премьер-министр.

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