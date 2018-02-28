Самая высокая стоимость электроэнергии за два года Фото: Raul Mee

На сегодняшний день дневной тариф электроэнергии в Эстонии на бирже электроэнергии Nord Pool составляет 90.22 евро за мегаватт в час, и это самый дорогой дневной тариф за последние два года.

По информации Elering, цена электроэнергии Nord Pool в Эстонии в январе составила 37.11 евро за мегаватт в час. В январе стоимость электроэнергии в Финляндии была на 0.03 евро ниже, чем в Эстонии, а стоимость электроэнергии в Латвии, наоборот, на 0.47 евро выше.

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