В Латвии aкциз опустошит кошельки любителей спиртного

28 февраля 2018, 13:45

В Латвии aкциз опустошит кошельки любителей спиртного В Латвии aкциз опустошит кошельки любителей спиртного
Фото: pixabay

С четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии.

Из-за повышения акцизного налога с 1 марта подорожают водка и вино, а также может увеличиться контрабанда алкоголя, пишет газета Dienas Bizness.

Акциз на алкогольные напитки повысится в среднем на 15-24%, и это не последнее повышение - следующее ожидается 1 марта 2019 года, а еще одно - 1 марта 2020 года.

Многие предприниматели уже ранее заявляли, что такое повышение налоговых ставок может не принести ожидаемые миллионы в госбюджет, а лишь будет способствовать теневой экономике, подрывать конкурентоспособность легальных торговцев и снижать покупательную способность населения.

По данным Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, с марта крепкие алкогольные напитки подорожают примерно на 1,5 евро за литр, вино - на 0,15 евро за бутылку, пиво - на 0,10 евро за пол-литровую бутылку. Изменения ощутят не только потребители, но и оптовые и розничные торговцы, которым до 1 марта необходимо провести инвентаризацию, перерасчет налогов и замену ценников в магазинах.

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Акциз на алкогольЕвро
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