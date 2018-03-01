Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс ушла в отставку

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс Фото: Getty Images

Директор по коммуникациям Белого дома, бывшая модель и давняя соратница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уходит в отставку, сообщила пресс-служба администрации.

Ранее 29-летняя Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а также пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что Хикс - одна из самых надежных помощниц Трампа.

По сообщениям американских СМИ, коллегам Хоуп Хикс сказала, что почувствовала, что добилась в Белом доме всего, чего хотела.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что пока не известно, когда именно Хоуп Хикс покинет администрацию.

Хоуп Хикс стала четвертой назначенной на должность директора по коммуникациям Белого дома с момента избрания Дональда Трампа. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в должности всего 10 дней.

По словам Сандерс, решение об отставке Хикс не связано с показаниями, которые она во вторник давала комитету по разведке конгресса США в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы.

В прошлом Хоуп Хикс была главой пресс-службы предвыборной кампании Дональда Трампа, и именно она нанимала туда людей на работу.

Двое предыдущих директоров по связям с общественностью - Майк Дабке и Энтони Скарамуччи - довольно быстро покинули этот пост. Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также ушел в отставку.

Президент Трамп назвал Хоуп Хикс "умной и рассудительной", заявив, что за последние три года она проделала огромную работу.

"Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе".

Хикс рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с Россией.

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