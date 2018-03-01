Mainor Ulemiste получила прибыль

Девелопер Ulemiste City заработал в прошлом году прибыль 8,6 миллиона евро.
Это самый высокий показатель за всё время, сообщает Mainor Ulemiste AS.
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