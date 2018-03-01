Минфин: рост покупательной способности зарплат самый низкий за 5 лет

В этом году рост зарплат замедлился, считает специалист из Министерства финансов.
Положение предприятий улучшилось, поскольку прибыли увеличились быстрее зарплат, пишет и.о. руководителя отдела фискальной политики Министерства финансов Эрки Лыхмусте.
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