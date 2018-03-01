Получение заработка параллельно родительским пособием отныне станет более гибким

01 марта 2018, 10:30

Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, параллельно c получением родительского пособия можно зарабатывать трудовые доходы в объеме до половины предельной ставки родительского пособия так, чтобы пособие не сокращалось. Также отныне государство будет выплачивать пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев.

Министр социальной защиты Кайа Ива сказала, что изменение формулы расчета родительского пособия придаст родителям гибкости при сочетании воспитания ребенка и работы. «До этого многие родители из-за сокращения пособия отказывались от работы или значительно сокращали свою рабочу нагрузку. Вступившая сегодня поправка предоставит находящемуся дома с ребенком родителю возможность поддерживать связь с трудовой жизнью и вернуться к ней значительно более гибким образом, поскольку позволяет зарабатывать доход так, чтобы при этом не сокращалось пособие», – сказала министр Кайа Ива. «Все дети и родители разные и с этим должна считаться и система пособий».

По данным за январь, от изменений формулы родительского пособия каждый месяц выиграет примерно 700 родителей, которые отныне смогут параллельно с воспитанием ребенка получать трудовые доходы и не терять при этом в сумме пособия.

По словам советника отдела пособий Департамента социального страхования  Мерлин Лооритс, прежде во время получения родительского пособия можно было зарабатывать доход лишь в объеме ставки пособия, т.е. 470 евро, так, чтобы при этом не сокращался объем пособия. «Начиная с 1 марта можно зарабатывать до половины предельной ставки родительского пособия, которая в этом году составляет 1544 евро в месяц».

Лооритс пояснила, что если параллельно с получением родительского пособия человек получает трудовых доходов больше, чем на 1544 евро, то половина заработанной суммы вычитается из его родительского пособия. «Если сокращенное пособие меньше ставки пособия – которая в этом году составляет 470 евро – то выплачивается родительское пособие в объеме полной ставки», – сказала Лооритс.

Родительское пособие будет сокращено у людей с очень высоким доходом, но родителю останется по меньшей мере сумма в объеме ставки родительского пособия, которая в 2018 г. составляет 470 евро. Пособие родителя, получавшего прежде максимальное родительское пособие (3089,55 евро в месяц в 2018 г.) сократится в большем объеме по сравнению с действовашей прежде регуляцией, если родитель получает в месяц более 4634 евро облагаемого социальным налогом дохода. Сокращение коснется 27 человек, с которыми Департамент социального страхования свяжется лично.

98% уже работающим и получающим родительское пособие родителям изменение обеспечит рост пособия или сохранение его в прежнем объеме. По состоянию на февраль, в Эстонии было 16 770получателей родительского пособия, из которых около 4%зарабатывало доход параллельно с получением пособия.

Изменение касается выплачиваемого в апреле родительского пособия, потому что родительское пособие выплачивается задним числом за прошедший месяц. Размер родительского пособия можно рассчитать при помощи калькулятора на сайте министерства социальных дел:  https://www.sm.ee/et/vanemahuvitis

Получателям родительского пособия, чей брутто-доход выше 1544,78 евро в месяц, следует письменно уведомить Департамент социального страхования об объеме получаемого дохода по адресу эл. почты info@sotsiaalkindlustusamet.ee или представлять каждый месяц справку о зарплате, чтоы департамент успевал вовремя произвести перерасчет родительского пособия. Получателям меньшего дохода не нужно оповещать департамент.

Начиная с 1 марта 2018 г. также будет выплачиваться пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев. 

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ЕвроSotsiaalkindlustusametДепартамент социального страхованияПособия
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