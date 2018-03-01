Реальный уровень зарплаты в Эстонии отстает от желаемого на 10 лет

01 марта 2018, 13:00

Разница между желаемой и реальной зарплатой растет Разница между желаемой и реальной зарплатой растет
Фото: Pixabay

По результатам свежих данных анализа заработной платы, реальный уровень зарплат в Эстонии отстает на десять лет. По прогнозам министерства финансов, желаемого уровня - 1560 евро на руки - зарплата в стране достигнет лишь к 2028 году.

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