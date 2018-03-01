Реальный уровень зарплаты в Эстонии отстает от желаемого на 10 лет

Разница между желаемой и реальной зарплатой растет Фото: Pixabay

По результатам свежих данных анализа заработной платы, реальный уровень зарплат в Эстонии отстает на десять лет. По прогнозам министерства финансов, желаемого уровня - 1560 евро на руки - зарплата в стране достигнет лишь к 2028 году.

По прогнозам министерства, зарплата в среднем будет расти на 5% в год. Такими темпами уровень брутто зарплаты в 2028 году составит 2060 евро. «С учетом нынешней налоговой политики страны, это будет 1590 евро нетто, что соответствует желаемой зарплате на сегодняшний день» - сказал руководитель коммуникаций портала CV-Keskus.ee в странах Балтии Хенри Аувяарт. «Разумеется, сложно - если не

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Дмитрий Фефилов

