Результаты Ekspress Grupp инвесторов не обрадовали Фото: Ekspress Grupp

Консолидированный оборот концерна вырос по сравнению с прошлым годом на 1% и составил 63,7 миллиона евро. Чистая прибыль, однако, упала на 33% - с 4,406 миллионов евро до 2,956. Акция концерна упала сегодня более чем на пять процентов.

Результаты медийного сегмента концерна поддержали хорошие макроэкономические показатели всех трех стран Балтии, особенно Латвии. Однако, популярность Facebook и Google негативно влияют на показатели доходности в рекламном секторе Ekspress Grupp.

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Дмитрий Фефилов

