Ryanair сформирует в Таллинне свою постоянную базу Фото: Ryanair

Крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, ирландская фирма Ryanair в течение ближайших двух-трех лет собирается сформировать в Таллинне свою постоянную базу, сообщил коммерческий директор предприятия Дэвид O'Брайен на состоявшейся сегодня в Таллинне пресс-конференции.

По словам O'Брайена, в идеале в Таллинне планируется держать на постоянной основе пять самолетов, постоянную базу предприятие планирует обустроить и в Риге. Сейчас у Ryanair создано уже 87 постоянно действующих баз по всей Европе в 212 аэропортах.

В то же время O'Брайен предостерег от последствий Brexit, отметив, что выход Великобритании из Европейского союза может заметно сказаться на авиасообщении на окраинах Европейского союза и в таких небольших государствах Сообщества, как страны Балтии, и в той же Ирландии.

Представитель Ryanair сообщил также, что в зимнем сезоне этого года предприятие откроет три новые линии - в Эдингбург, Пафос на острове Кипр и на Мальту. Полеты в Эдинбург и в Пафос будут осуществляться дважды в неделю, на Мальту - три раза в неделю.

В общей сложности число новых линий в зимний период увеличится до шести, в их числе еще полеты в Милан, Дюссельдорф и Лондон.

Как считает авиакомпания, численность пасссажиров Ryanair в Таллинне с увеличением количества направлений должна за год увеличиться на 28% до 295 000 человек.

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