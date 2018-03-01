Tallinna Vesi подала заявление на смену тарифного плана

Вчера aкционерное общество Tallinna Vesi подала Департаменту конкуренции заявление на смену тарифного плана, благодаря которому предприятие надеется договориться о новой цене на водные услуги, поясняет биржа.
Исходя из закона о водопроводно-канализационных сетях общего пользования, у Департамента конкуренции есть 30 дней на рассмотрение заявления, которые можно продлить до 90 дней.
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