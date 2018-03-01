У Эстонии самый быстрый экономический рост в Прибалтике

ВВП Эстонии вырос в 2017 году на 4,9%. ВВп Латвии - на 4,5%, Литвы - на 3,8%.
ВВП Эстонии в текущих ценах составляет 23 миллиарда евро, Латвии - 26,8 миллиарда евро, Литвы - 41,9 миллиарда евро.
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