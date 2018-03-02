Чистая прибыль Московской биржи упала почти на 20%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2017 г. снизилась на 19,6% до 20,26 млрд руб. при рекордном росте комиссионных доходов.

Об этом сообщается в опубликованной торговой площадкой отчетности, передают "Ведомости".

Комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 7,1%, до рекордных в истории площадки 21,21 млрд руб. - это произошло за счет роста торгов и введения новых продуктов и сервисов, говорится в сообщении биржи.

Самый высокий рост комиссионного дохода получен на рынке облигаций (33,7%) и денежном рынке (16,8%), а также от расчетно-депозитарных услуг (17,4%).

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