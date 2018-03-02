Добро пожаловать, новые эстонцы!

Сгладить проблему недостатка рабочей силы смогли бы приезжающие в Эстонию работать или учиться представители братских народов, которые хотят учить эстонский язык, пишет вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Большее число эстонских предприятий борется с проблемой нехватки рабочей силы. Самым быстрым и лучшим решением этой проблемы многие видят в иммигрантах. В то же время, не разумно заменять уехавших в Норвегию эстонских медсестер украинцами, которых устраивает местный уровень зарплат. Это тупиковый путь. Есть одна альтернатива - повысить продуктивность и заработную плату за ту же самую работу,