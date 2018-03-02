Гуру инвестирования вложили свои миллионы в новый фонд рискового капитала

Сегодня в Эстонии появился новый фонд рискового капитала Superangel, который будет способствовать развитию технологических предприятий на ранних стадиях.
Основатели фонда рискового капитала – предприниматели и инвесторы Вельо Отсасон, Райн Ранну и Марек Кииса. Под их руководством в течение 4 лет Superangelпланирует инвестировать в 40 стартапов. Всего будет вложено 20 миллионов евро.
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