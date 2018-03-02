Харьюмаа станет первым уездом с бесплатным общественным транспортом Фото: Raul Mee

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон заявила о том, что бесплатный общественный транспорт в уездах появится уже в июле, а первым на новую систему перейдет Харьюмаа.

Как рассказала Симсон в интервью изданию Eesti Paevaleht, уездные управы к этому уже готовы, а со стороны государства для обеспечения данного нововведения будет выделено 13 миллионов евро, передает в пятницу, 2 марта, служба новостей "Радио 4".

По словам Кадри Симсон, первыми на бесплатную систему будут переведены общественные линии в Харьюском уезде.

Министерство экономики и коммуникаций уже выделило необходимые средства на покрытие расходов за билеты в полном объеме, а так же на развитие маршрутов общественного транспорта в уездах.

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