Инвестор Тоомас: я не буду участвовать в IPO Novatours

Литовский туроператор Novatours собирается выводить акции на биржу. В связи с этим, некоторые инвесторы поинтересовались и моими планами.

Балтийский туроператор, а точнее литоовский Novaturas grupp за последние несколько лет действительно совершил чудо. Ежегодно доход компании чуть ли не удваивается. Если в 2015 году чистая прибыль компании составляла 2,2 миллиона евро, то уже в 2016 эта цифра была 4,5 миллиона, а в прошлом году 8,1 миллиона евро. Оборот прошлого года составил 141 миллион.