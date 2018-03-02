Инвестор Тоомас: я не буду участвовать в IPO Novatours

02 марта 2018, 12:17

Остров Остров
Фото: Pixabay

Литовский туроператор Novatours собирается выводить акции на биржу. В связи с этим, некоторые инвесторы поинтересовались и моими планами.

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12:17 02 марта 2018
Инвестор Тоомас: я не буду участвовать в IPO Novatours Литовский туроператор Novatours собирается выводить акции на биржу. В связи с этим, некоторые инвесторы поинтересовались и моими планами.
09:30 26 февраля 2018
На помощь, дом проседает! Ничего, поднимем обратно!
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Добро пожаловать, новые эстонцы!
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08:15 02 марта 2018
Австралиец заявил, что он — создатель биткоина Сатоши Накамото. Против него подали иск на $10 млрд Издание Vice изучило историю австралийского специалиста по криптографии Крейга Райта, который в 2016 году объявил себя настоящим Сатоши Накамото. Спустя 2 года самозваного создателя биткоина, на...
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Результаты Ekspress Grupp инвесторов не обрадовали
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11:30 01 марта 2018
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Юбиляры

20 лет Balti Spoon: стремительный рост, не нарушая...

Член правления расположенного возле Лахемаа завода по производству шпона Balti Spoon и вице-президент его материнской компании Mohring Group Эдмунд Смоларек рассуждают о том, какой юбилей лучше всего отмечать: “В этом году мы отметим 20 лет с момента запуска производства, но по бумагам компания была создана 25 лет назад - фирма была зарегистрирована уже в 1993 году”. Если вернуться к году создания Mohring Group, то можно отметить 70-летний юбилей.

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В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Fertilitas – пионер в частной медицине

В 1993 году открыла двери крупнейшая в Эстонии частная больница AS Fertilitas, которая, по словам ее руководителя и врача Иво Саарма, должна была выполнять определенную цель: пропаганду семейных родов и развитие в Эстонии ЭКО.
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