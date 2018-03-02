Мартинсон ушёл из Starship

Аллан Мартинсон, работавший в Starship на разных позициях с 2014 года, ушёл из компании.

Starship - это стартап, занимающийся производством маленьких роботов, занимающихся доставкой посылок.

Ушёл Мартинсон из-за слишком плотного графика, в ходе которого он две трети времени проводит вне семьи. К тому же, он всё это время жил между двумя континентами, пишет portal genius.ee.

По словам Мартинсона, уход из Starship не был лёгким, и он горд, что фирма за свою короткую историю смогла открыть совершенно новое транспортное направление, и укрепилась в Эстонии и 5 штатах США.

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jaroslav.tavgen@aripaev.ee Ярослав Тавгень