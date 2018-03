Объявлены финалисты конкурса EY Eesti «Предприниматель года 2018» Фото: pixabay

Аудиторско-консалтинговая компания EY Eesti уже в десятый раз награждает выдающихся предпринимателей. В этом году в число финалистов эстонского конкурса «Предприниматель года» вошли девять предпринимателей, представляющие пять фирм. Победитель станет известен в марте, и в июне поедет в Монако, для того чтобы представлять Эстонию на всемирном бизнес-форуме Предприниматель года EY.

Финалисты конкурса EY Eesti „Предприниматель года 2018»:

«Эстонские предприниматели за последние десять лет стали смелее. Лучше всего видны возросшие амбиции пробиться на зарубежные рынки и удержаться там», сказал партнёр EY Ранно Тингас, характеризуя финалистов. Как на международной арене, так и на конкурсе EY Eesti «Предприниматель года», успешность компании давно не оценивается только по показателям роста. «Важнее экономических показателей желание что-то вернуть обществу своей деятельностью. Чем больше предприниматель заботится о том, что происходит вокруг него, тем больше след, который он может оставить после себя», добавил Тингас.

Обладатель титула Предприниматель года EY Eesti будет объявлен на праздничном гала-концерте 15 марта. Выбор сделает жюри в состав которого входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OU), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Меэлис Атонен(Tavid AS), Реэт Роос(Inspired Universal McCann OU), Вильяр Аракас(EFTEN Capital AS), Кайди Руусалепп (Funderbeam OU) и лауреаты конкурса EY Eesti «Предприниматель года 2017» Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS / ON24 AS).

В рамках конкурса EY Eesti «Предприниматель года» будут также отдельно отмечены предприниматели, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию EY получил предприниматель в сфере рыболовства Мати Ветевоол (M.V.Wool AS).

Партнёрами конкурса EY Eesti «Предприниматель года» являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.

Конкурс «Предприниматель года», или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных конкурсов для предпринимателей в мире, и этим титулом награждаются предприниматели в более чем 60 странах.

Ernst & Young Baltic AS является ведущей аудиторско-консалтинговой компанией в странах Балтии. В представительстве EY в Эстонии работает 110 человек. В международном контексте компания EY является одной из ведущих компаний в мире, предлагающих бизнес-консалтинг, консультации в ходе совершения сделок, аудиторские и налоговые услуги.

